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Чемпионат Испании. Ла Лига

​«Реал» могут покинуть два игрока

20 Декабря 2022 • 20:38 Комментировать

Будущее ряда игроков мадридского «Реала» остаётся неясным. В этом списке находятся защитник Начо Фернандес и полузащитник Дани Себальос.

Как сообщает Relevo, у Начо может возникнуть соблазн уйти из одного клуба из-за своего положения. После прихода в команду Антонио Рюдигера позиции Начо ухудшились. При этом у защитника остаются хорошие отношения с клубом.

Что касается Себальоса, то «Реал» может предложить полузащитнику новый контракт, но только в том случае, если он убедит руководство своей игрой.

Действующие контракты Начо Фернандеса и Дани Себальоса рассчитаны до конца сезона 2022/2023.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Начо Фернандес Дани Себальос
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