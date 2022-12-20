​«Реал» могут покинуть два игрока

Будущее ряда игроков мадридского «Реала» остаётся неясным. В этом списке находятся защитник Начо Фернандес и полузащитник Дани Себальос.

Как сообщает Relevo, у Начо может возникнуть соблазн уйти из одного клуба из-за своего положения. После прихода в команду Антонио Рюдигера позиции Начо ухудшились. При этом у защитника остаются хорошие отношения с клубом.

Что касается Себальоса, то «Реал» может предложить полузащитнику новый контракт, но только в том случае, если он убедит руководство своей игрой.

Действующие контракты Начо Фернандеса и Дани Себальоса рассчитаны до конца сезона 2022/2023.