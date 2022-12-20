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Чемпионат Испании. Ла Лига

Хави: Педри и Гави лучше, чем мы с Иньестой были в 20 лет

20 Декабря 2022 • 20:18 Комментировать

Главный тренер «Барселоны» Хави отметил высокий уровень молодых полузащитников команды – Гави и Педри.

«Когда нам с Иньестой было по 20 лет, мы не были на том уровне, что сейчас Педри и Гави. Посмотреть, как Гави соревнуется, сколько страсти он вкладывает… Мы не были на таком уровне в своё время. Возможно, мы слишком многого требуем от молодёжи», - рассказал Хави в ходе интервью для Mundo Deportivo.

Напомним, что в понедельник на тренировку «Барселоны» приезжал Андрес Иньеста. Сейчас он выступает в Японии за клуб «Виссел Кобе».

Добавим, что «Барселона» на текущий момент занимает первое место в таблице чемпионата Испании.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Андрес Иньеста Хави Эрнандес Педри Гави
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