Полузащитник «Реала» Тони Кроос может повесить бутсы на гвоздь уже ближайшим летом. Как сообщает Relevo, в раздевалке мадридского гранда есть ощущение, что Кроос не станет продлевать контракт. При этом действующий договор истекает в конце сезона.

В ноябре Тони Кроос говорил, что точно завершит карьеру в «Реале», хотя слухи то и дело связывают немца с другими европейскими грандами.

В начале января Тони Кроос отметит свой 33-й день рождения. За «Реал» немецкий полузащитник выступает с лета 2014 года после трансфера из «Баварии». С тех пор Кроос провёл за «сливочных» 383 матча, в которых забил 26 голов и отдал 87 голевых передач.