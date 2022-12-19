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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Иньеста посетил тренировку «Барселоны»

19 Декабря 2022 • 17:21 Комментировать (1)

Бывший полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста в понедельник посетил тренировочное занятие команды. Соответствующее фото показала пресс-служба каталонского клуба. Иньеста мило побеседовал с главным тренером «сине-гранатовых» Хави – когда-то они составляли грозную связку в линии полузащиты.

38-летний Андрес Иньеста ещё не завершил свою карьеру. В настоящий момент испанец выступает в Японии за «Виссел Кобе», причём является капитаном команды.  

Ранее Андрес Иньеста не один раз говорил о желании в будущем вернуться в «Барселону» в каком-либо статусе.

На текущий момент «Барселона» лидирует в чемпионате Испании.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Андрес Иньеста Хави Эрнандес
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Комментарии (1)
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ARTUR
19 Декабря 2022 в 17:38
Пылит еще старая гвардия , неужели в штаб Барсы придет на помощь товарищу по команде ?? Или Хави побоиться конкуренции )) эх..какие игроки были !!!! куда там мбапам до них ))
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