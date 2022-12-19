​Иньеста посетил тренировку «Барселоны»

Бывший полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста в понедельник посетил тренировочное занятие команды. Соответствующее фото показала пресс-служба каталонского клуба. Иньеста мило побеседовал с главным тренером «сине-гранатовых» Хави – когда-то они составляли грозную связку в линии полузащиты.

38-летний Андрес Иньеста ещё не завершил свою карьеру. В настоящий момент испанец выступает в Японии за «Виссел Кобе», причём является капитаном команды.

Ранее Андрес Иньеста не один раз говорил о желании в будущем вернуться в «Барселону» в каком-либо статусе.

На текущий момент «Барселона» лидирует в чемпионате Испании.