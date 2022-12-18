​Модрич ещё не определился с будущим

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич ещё не определился со своим будущим на клубном уровне. Об этом на своих страницах рассказывает AS.

По данным источника, между «Реалом» и Модричем пока нет договорённостей о продолжении сотрудничества.

Лука Модрич выступает за «Реал» с лета 2012 года после трансфера из «Тоттенхэма». За мадридский клуб хорват провёл 454 официальных матча. В них Модрич записал на свой счёт 36 голов и 74 результативных паса.

Напомним, что Лука Модрич накануне стал бронзовым призёром чемпионата мира. В матче за третье место сборная Хорватии обыграла Марокко со счётом 2:1.