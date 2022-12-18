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Чемпионат Испании. Ла Лига

Капитан «Эспаньола» Дардер: «Победа над «Барселоной» станет прекрасным подарком на мой день рождения»

18 Декабря 2022 • 05:59 Комментировать

Великолепный праздник чемпионата мира по футболу подходит к концу, а следовательно, пришло время возвращаться к «нашим овцам» - разборкам во внутренних чемпионатах. Англичане, французы и испанцы возобновлят свои чемпионаты еще до конца года - в частности, в Испании 31 декабря состоится дерби «Барселоны» и «Эспаньола».

Капитан «попугаев» Серхи Дардер надеется на победу в матче - он считает, что она станет достойным подарком на его день рождения.

- 22 декабря мне исполнится 29 лет и я мечтаю получить в качестве подарка победу над «Барселоной. Мы должны верить в успех, несмотря на сложности, - цитирует слова Дардера derbyderbyderby.it. 

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Евро-Футбол.Ру,
Эспаньол Серхи Дардер
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