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Роналду мечтает вернуться в «Реал» хотя бы до конца сезона, португалец согласен на минимальную зарплату

17 Декабря 2022 • 17:34 Комментировать (1)

Нападающий Криштиану Роналду с удовольствием бы вернулся в мадридский «Реал» хотя бы на краткосрочной основе. Ради этого португалец согласен даже на минимальную зарплату.

По информации от журналиста Томаса Гонсалеса, руководство «королевского клуба» тоже не против вернуть лучшего бомбардира в своей истории, но камнем преткновения является то, что Криштиану не согласится выполнять второстепенную роль. Футболист хочет играть в основном составе, чего ему не могут гарантировать на «Сантьяго Бернабеу».

Напомним, Роналду находится в статусе свободного агента после ухода из «Манчестер Юнайтед». Последние пару дней португалец тренировался на базе мадридского «Реала», после чего улетел в Дубаи.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Криштиану Роналду
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Комментарии (1)
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NOBODY
17 Декабря 2022 в 17:37
бедняга )))
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