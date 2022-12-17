Роналду мечтает вернуться в «Реал» хотя бы до конца сезона, португалец согласен на минимальную зарплату

Нападающий Криштиану Роналду с удовольствием бы вернулся в мадридский «Реал» хотя бы на краткосрочной основе. Ради этого португалец согласен даже на минимальную зарплату.

По информации от журналиста Томаса Гонсалеса, руководство «королевского клуба» тоже не против вернуть лучшего бомбардира в своей истории, но камнем преткновения является то, что Криштиану не согласится выполнять второстепенную роль. Футболист хочет играть в основном составе, чего ему не могут гарантировать на «Сантьяго Бернабеу».

Напомним, Роналду находится в статусе свободного агента после ухода из «Манчестер Юнайтед». Последние пару дней португалец тренировался на базе мадридского «Реала», после чего улетел в Дубаи.