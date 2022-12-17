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«Бетис» разрабатывает стратегический план для регулярного участия в Лиге чемпионов

17 Декабря 2022 • 08:21 Комментировать

Руководство испанского «Бетиса» разрабатывает стратегический план развития клуба на 2022-2026 года с целью регулярного участия севильского клуба в самом престижном клубном турнире Европы. Об этом сообщает Marca.

Среди уже описанных и проработанных частей плана превалируют следующие пункты: улучшение финансового положения, строительство нового современного стадиона и увеличение присутствия на международном рынке.

В последний пункт входит условие, согласно которому у севильского «Бетиса», при правильном развитии событий, будет 50% испанских и 50% международных болельщиков.

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Евро-Футбол.Ру,
Бетис Лига Чемпионов
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