«Бетис» разрабатывает стратегический план для регулярного участия в Лиге чемпионов

Руководство испанского «Бетиса» разрабатывает стратегический план развития клуба на 2022-2026 года с целью регулярного участия севильского клуба в самом престижном клубном турнире Европы. Об этом сообщает Marca.

Среди уже описанных и проработанных частей плана превалируют следующие пункты: улучшение финансового положения, строительство нового современного стадиона и увеличение присутствия на международном рынке.

В последний пункт входит условие, согласно которому у севильского «Бетиса», при правильном развитии событий, будет 50% испанских и 50% международных болельщиков.