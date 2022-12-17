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Будущее Асенсио в «Реале» решится до 31 декабря

17 Декабря 2022 • 07:52 Комментировать

Мадридский «Реал» намеревается встретиться с полузащитником сборной Испании Марко Асенсио в ближайшие несколько дней. Цель встречи – обсуждение будущего испанского футболиста в столичном клубе. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Контракт 26-летнего игрока с клубом из Мадрида истекает в июне 2023 года. Несмотря на то, что у Асенсио есть проблемы с попаданием в стартовый состав, клуб заинтересован в предложении испанцу нового контракта. Однако Асенсио рассматривает возможность ухода из команды, чтобы получать больше игрового времени.

Переговоры начнутся после отпуска, связанного с чемпионатом мира.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Марко Асенсио
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