«Барселона» очень близка к продлению контракта с Бальде

Защитник каталонской «Барселоны» Алехандро Бальде находится в одном шаге от того, чтобы продлить своё соглашение с командой Хави Эрнандеса. Если верить журналисту Фабрицио Романо, обе стороны хотят как можно скорее объявить о новой сделке.

Отмечается, что в обновлённом контракте Бальде появится большая сумма отступных. Срок сотрудничества будет рассчитан на 5 лет. Напомним, действующее соглашение молодого испанца с «Барселоной» истекало в конце сезона.

В этом сезоне Бальде пользуется большим доверием со стороны главного тренера, так как его игровое время заметно увеличилось. На счету фуллбека 3 результативные передачи в нынешнем розыгрыше чемпионата Испании.