Полузащитник каталонской «Барселоны» Серхио Бускетс официально объявил, что больше не сыграет за сборную Испании. Напомним, в составе «красной фурии» 34-летнему хавбеку в своё время удалось выиграть Евро-2012 и чемпионат мира 2010 в ЮАР.

Вопреки желанию нового тренера Луиса де ла Фуэнте сохранить Бускетса в составе хотя бы до Евро-2024, Серхио принял решение завершить международную карьеру.

По информации от журналиста Фабрицио Романо, в ближайшее время испанцу также предстоит решить своё клубное будущее. Игрок может продлить контракт с «Барселоной» ещё на один год, но в то же время его привлекает возможность перебраться в МЛС уже следующим летом.