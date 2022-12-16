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Роналду покинул расположение «Реала»

16 Декабря 2022 • 15:03 Комментировать (1)

Нападающий Криштиану Роналду покинул расположение мадридского «Реала», где ранее проводил индивидуальные тренировки. По информации от журналиста Серхио Киранте, португалец отправился в Дубаи.

Напомним, Криштиану находится в статусе свободного агента после того, как покинул «Манчестер Юнайтед» перед чемпионатом мира. Причиной ухода послужил конфликт с главным тренером Эриком тен Хагом.

В данный момент Роналду не исключает перехода в европейский топ-клуб, так как хочет играть в Лиге чемпионов. В нынешнем сезоне португалец отметился одним голом в Английской премьер-лиге, который был забит на выезде против «Эвертона».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Криштиану Роналду
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Комментарии (1)
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Alex1972
16 Декабря 2022 в 15:09
Перес сказал - нет...
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