Роналду покинул расположение «Реала»

Нападающий Криштиану Роналду покинул расположение мадридского «Реала», где ранее проводил индивидуальные тренировки. По информации от журналиста Серхио Киранте, португалец отправился в Дубаи.

Напомним, Криштиану находится в статусе свободного агента после того, как покинул «Манчестер Юнайтед» перед чемпионатом мира. Причиной ухода послужил конфликт с главным тренером Эриком тен Хагом.

В данный момент Роналду не исключает перехода в европейский топ-клуб, так как хочет играть в Лиге чемпионов. В нынешнем сезоне португалец отметился одним голом в Английской премьер-лиге, который был забит на выезде против «Эвертона».