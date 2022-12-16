Депай не хочет в «Галатасарай», игрок намерен до конца отработать свой контракт с «Барселоной»

Нападающий каталонской «Барселоны» Мемфис Депай не хочет менять клубную прописку посреди сезона. По информации от Mundo Deportivo, нидерландец не горит желанием переходить в «Галатасарай», который заинтересован в его услугах.

По сведениям источника, один из лидеров турецкой команды связывался с Мемфисом, чтобы обсудить потенциальный переход нападающего в стан «львов». Игрок якобы дал понять, что намерен отработать свой контракт с «Барселоной» до конца.

Напомним, что нынешнее соглашение нидерландца с командой Хави Эрнандеса истекает в конце сезона. В этом розыгрыше чемпионата Испании на счету Депая один гол в двух матчах.