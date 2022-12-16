«Реал» хочет избавиться от Азара уже зимой

Мадридский «Реал» уже в зимнее трансферное окно хочет избавиться от самого дорогого футболиста в своей истории Эдена Азара. По информации от Marca, руководство «королевского клуба» не желает больше удерживать бельгийца, но сам игрок не горит желание уходить в январе.

Следующим местом назначения для Азара с большой долей вероятности будет МЛС, где Эдену готовы предложить контракт некоторые клубы. Так или иначе, футболист хочет перебраться в США следующим летом.

В этом сезоне Азар провёл за «Реал» всего три матча в чемпионате Испании, где не отметился ни одним результативным действием.