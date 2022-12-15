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​«Галатасарай» готов купить Депая слухи

15 Декабря 2022 • 19:53 Комментировать

Действующий контракт связывает Мемфиса Депая с «Барселоной» до конца сезона 2022/2023. В финансовом смысле каталонскому клубу было бы разумно продать нидерландца уже зимой, чтобы заработать на трансфере. Как сообщает испанский Sport, купить Депая готов «Галатасарай». Турецкий клуб очень хочет видеть нападающего в своих рядах.

Отмечается, что Мемфиса Депая не привлекает вариант с переездом в чемпионат Турции. Правда, других предложений у 28-летнего футболиста пока что нет.

В сезоне 2022/2023 Мемфис Депай провёл за «Барселону» 7 матчей, в которых забил 4 гола и отдал 1 результативный пас на партнёра.  

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Евро-Футбол.Ру,
Галатасарай Барселона Мемфис Депай Трансферы футбола - зима 2023
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