«Реал» через свой сайт официально объявил о достижении договорённости по трансферу талантливого бразильского нападающего Эндрика. Футболист присоединится к «сливочным» летом 2024 года, когда он достигнет совершеннолетия. До тех пор Эндрик будет продолжать выступать за «Палмейрас».

Отмечается, что в ближайшие дни Эндрик приедет в Мадрид, чтобы посетить объекты «Реала».

Ранее сообщалось, что подписание Эндрика обойдётся «Реалу» приблизительно в 72 миллиона евро.

На текущий момент «Реал» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании. От лидирующей «Барселоны» команда Карло Анчелотти отстаёт на два очка.