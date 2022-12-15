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Эндрик уже подписал контракт с «Реалом»

15 Декабря 2022 • 16:43 Комментировать

Бразильский нападающий Эндрик уже подписал контракт с мадридским «Реалом». По информации от журналиста Фабрицио Романо, сделка уже завершена, а в скором времени о ней должны объявить официально.

Напомним, Эндрик до лета 2024 года будет выступать за «Палмейрас», так как ФИФА запрещает бразильским футболистам играть за европейские клубы до достижения совершеннолетия. На данный момент форварду 16 лет.

В услугах Эндрика ранее были заинтересованы лондонский «Челси» и французский «ПСЖ», но семью футболиста больше устроили условия, которые им предложили в мадридском «Реале».

Сумма сделки по переезду Эндрика в Мадрид составит в районе 40-60 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Палмейрас Эндрик
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