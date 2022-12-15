​Роналду продолжает тренироваться на базе «Реала»

Криштиану Роналду в ближайшее время будет заниматься поиском клуба. Около трёх недель назад звёздный португалец стал свободным агентом после разрыва контракта с «Манчестер Юнайтед».

В среду Криштиану Роналду начал тренироваться на базе «Реала». Бывший клуб форварда разрешил ему использовать поле, на котором первая команда «сливочных» не занимается. В четверг Роналду продолжил заниматься на базе мадридского гранда. Об этом в социальных сетях рассказывает журналист Серхио Киранте.

Напомним, что Криштиану Роналду защищал цвета «Реала» в 2009-2018 годах. За этот период португалец завоевал с командой множество трофеев.

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду хотел бы продолжить карьеру в Европе.