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​Роналду продолжает тренироваться на базе «Реала»

15 Декабря 2022 • 16:00 Комментировать

Криштиану Роналду в ближайшее время будет заниматься поиском клуба. Около трёх недель назад звёздный португалец стал свободным агентом после разрыва контракта с «Манчестер Юнайтед».

В среду Криштиану Роналду начал тренироваться на базе «Реала». Бывший клуб форварда разрешил ему использовать поле, на котором первая команда «сливочных» не занимается. В четверг Роналду продолжил заниматься на базе мадридского гранда. Об этом в социальных сетях рассказывает журналист Серхио Киранте. 

Напомним, что Криштиану Роналду защищал цвета «Реала» в 2009-2018 годах. За этот период португалец завоевал с командой множество трофеев.

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду хотел бы продолжить карьеру в Европе.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Криштиану Роналду
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