«Барселона» пока не знает, может ли подписывать игроков в январе

Каталонская «Барселона» ещё не знает, может ли приглашать новых футболистов в январское трансферное окно. Вследствие этого команда пока не может спланировать свою деятельность на рынке. Об этом сообщает испанское издание Mundo Deportivo.

Если верить источнику, в данный момент Ла Лига не разрешает каталонцам совершать трансферы, так как у команды есть проблемы с финансовым фэйр-плеем.

Напомним, ранее «Барселону» связывали с трансфером нового центрального защитника на замену Херарду Пике, который объявил о завершении профессиональной карьеры. Среди вариантов был Иньиго Мартинес из «Атлетик» Бильбао.