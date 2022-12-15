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Кроос: «Когда Хакими тренировался с нами в «Реале», я сразу понял, что он особенный»

15 Декабря 2022 • 13:23 Комментировать

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос оценил уровень защитника Ашрафа Хакими, с которым немец вместе выступал за «королевский клуб» в сезоне-2017/18.

«Ашраф Хакими? Я думаю, что это великолепный игрок. Мы играли вместе один год. Я видел на тренировках, что он является хорошим атакующим фуллбеком, а также обладает большой скоростью. Я сразу понял, что Хакими особенный», – цитирует Крооса Real Total.

Ранее появились слухи, что Хакими готов пойти на понижение зарплаты, чтобы вернуться в Реал». В данный момент защитник выступает за французский «ПСЖ». Вчера сборная Марокко, которую представляет Ашраф, вылетела с чемпионата мира на стадии полуфинала, проиграв Франции.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Тони Кроос Ашраф Хакими
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