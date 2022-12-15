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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» не планирует летом покупать нового правого защитника

15 Декабря 2022 • 11:20 Комментировать

Мадридский «Реал» не намерен следующим летом покупать правого защитника. По информации от Marca, тренерский штаб «сливочных» доволен Дани Карвахалем и Лукасом Васкесом, которые могут закрыть эту позицию.

Напомним, основным правым защитником мадридского «Реала» с 2013 года является Карвахаль. Что касается Васкеса, Лукас ранее выступал на позиции вингера, но затем переквалифицировался в правого фуллбека.

В данный момент «Реал» идёт на втором месте в турнирной таблице чемпионата Испании. Отставание от лидирующей «Барселоны» составляет два очка.

Напомним, Карвахаль на этом чемпионате мира лишь дважды появлялся на поле в составе сборной Испании. Команда вылетела с турнира на стадии 1/8 финала.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Даниэль Карвахаль Лукас Васкес
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