Стало известно, когда Кристенсен возобновит тренировки с «Барселоной»

Центральный защитник Андреас Кристенсен, выступающий на клубном уровне за каталонскую «Барселону», приступил к индивидуальным тренировочным занятиям. Об этом рапортуют журналисты газеты Marca.

Напомним, что датский футболист получил повреждение связок левой лодыжки в октябре. Через несколько дней ожидается возвращение скандинава в основную группу «сине-гранатовых».

26-летний защитник перешел в «Барселону» из лондонского «Челси» в летнее трансферное окно. В нынешнем розыгрыше испанской Ла Лиги Кристенсен принял участие в пяти встречах, в которых получил одну желтую карточку.