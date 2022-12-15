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Чемпионат Испании. Ла Лига

Стало известно, когда Кристенсен возобновит тренировки с «Барселоной»

15 Декабря 2022 • 08:46 Комментировать

Центральный защитник Андреас Кристенсен, выступающий на клубном уровне за каталонскую «Барселону», приступил к индивидуальным тренировочным занятиям. Об этом рапортуют журналисты газеты Marca.

Напомним, что датский футболист получил повреждение связок левой лодыжки в октябре. Через несколько дней ожидается возвращение скандинава в основную группу «сине-гранатовых».

26-летний защитник перешел в «Барселону» из лондонского «Челси» в летнее трансферное окно. В нынешнем розыгрыше испанской Ла Лиги Кристенсен принял участие в пяти встречах, в которых получил одну желтую карточку.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Андреас Кристенсен
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