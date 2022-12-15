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Корнеев рассказал о том, как Месси впервые проявил себя в «Барселоне»

15 Декабря 2022 • 05:30 Комментировать

Бывший футболист каталонской «Барселоны» Игорь Корнеев рассказал о том, как Месси впервые проявил себя в составе клуба. Корнеев не назвал точного времени, к которому относится рассказанный им эпизод, однако мы напомним, что Лионель Месси впервые появился на поле во взрослом составе «Барселоны» 16 октября 2004 года, выйдя на замену.

- Там была такая история, там то ли не хватало игрока какого‑то, то ли еще что‑то, и как раз позвали Месси. После этой тренировки Райкард сказал: «Всё, он отсюда не двигается». И вот тогда произошёл этот переход, - заявил бывший футболист в эфире телеканала «Матч ТВ».

Следует заметить, что в то время, когда эта история, по словам Корнеева, могла иметь место, сам он уже давно не имел отношения к клубу, в котором выступал еще при Йохане Кройфе.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси Игорь Корнеев
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