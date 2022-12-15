«Реал» может усилить нападающий с ценником 100 миллионов евро

23-летний португальский нападающий Жоау Фелиш, права на которого принадлежат мадридскому «Атлетико», может продолжить карьеру в другом испанском топ-клубе.

Согласно сведениям портала Goal.com, агент Жорже Мендеш предложил услуги своего клиента «Реалу». Сумма потенциального трансфера Фелиша может составить 100 миллионов евро. Именно такой ценник повесило на игрока руководство «матрасников»,

Напомним, что «Атлетико» купил Жоау у «Бенфики» в 2019 году за 126 миллионов.

В нынешнем сезоне форвард принял участие в 18 поединках на клубном уровне, в которых записал на свой счет четыре забитых мяча и три голевые передачи.