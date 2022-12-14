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Чемпионат Испании. Ла Лига

В «Барселоне» приняли решение по Депаю

14 Декабря 2022 • 23:56 Комментировать

Наставник каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес обозначил свою позицию касательно нидерландского форварда Мемфиса Депая. Как стало известно журналистам Diario Sport, тренер не хочет терять игрока в январе, поскольку будет тяжело найти ему оптимальную замену.

Руководство поддерживает позицию Хави и расстанется с нидерландцем лишь в случае выгодного предложения или же желания самого Мемфиса уйти. В СМИ сообщалось, что в подписании форварда заинтересованы «МЮ», «Рома» и «Ювентус».

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Депай сыграл всего два матча и отметился одним забитым мячом.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес Мемфис Депай
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