Хави: «Жаль, что Хамес Родригес выбрал «Реал», он должен был играть за «Барселону»

Наставник «Барселоны» Хави Эрнандес дал понять, что сожалеет о том, что колумбийский полузащитник Хамес Родригес выступал за «Реал», а не за «Барселону». Хамес был куплен «Реалом» после чемпионата мира 2014 года, в ходе которого он забил шесть мячей. Хави высоко ценит игровые способности Родригеса:

- Жаль, что он не играл за «Барсу», а выбрал «Реал». Я считаю, что он должен был поиграть за «Барселону», с его стилем, с его качествами. Он способен забивать любые голы, с любых дистанций, со своим мощным ударом, - цитирует слова Barça Universal.

Сейчас Хамес, которому 31 год, выступает в составе греческого «Олимпиакоса».