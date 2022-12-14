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Чемпионат Испании. Ла Лига

Хави: «Жаль, что Хамес Родригес выбрал «Реал», он должен был играть за «Барселону»

14 Декабря 2022 • 21:52 Комментировать

Наставник «Барселоны» Хави Эрнандес дал понять, что сожалеет о том, что колумбийский полузащитник Хамес Родригес выступал за «Реал», а не за «Барселону». Хамес был куплен «Реалом» после чемпионата мира 2014 года, в ходе которого он забил шесть мячей. Хави высоко ценит игровые способности Родригеса:

- Жаль, что он не играл за «Барсу», а выбрал «Реал». Я считаю, что он должен был поиграть за «Барселону», с его стилем, с его качествами. Он способен забивать любые голы, с любых дистанций, со своим мощным ударом, - цитирует слова Barça Universal.

Сейчас Хамес, которому 31 год, выступает в составе греческого «Олимпиакоса». 

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес Хамес Родригес
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