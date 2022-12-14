​Роналду тренируется на базе «Реала»

Криштиану Роналду возобновил тренировочные занятия. Как стало известно Relevo, звёздный португалец начал тренироваться на базе «Реала», получив соответствующее разрешение от мадридского клуба.

Отмечается, что Криштиану Роналду тренируется в одиночестве. Футболисты «Реала» под руководством Карло Анчелотти занимаются на другом поле.

Напомним, что Криштиану Роналду выступал за «Реал» на протяжении девяти сезонов в 2009-2018 годах. За тот период португалец провёл 438 матчей, в которых забил 450 голов и отдал 131 голевой пас.

Уже три недели Криштиану Роналду пребывает в статусе свободного агента после разрыва трудового договора с «Манчестер Юнайтед».