​Азар не готов уходить из «Реала» зимой

Эден Азар завершил карьеру в сборной Бельгии и теперь сосредоточится на своих выступлениях на клубном уровне. Вингер, которому в январе исполнится 32 года, настроен перебраться в один из клубов МЛС и попробовать там возродить свою карьеру после неудачного периода в «Реале».

Тем не менее, Эден Азар не готов уходить из «Реала» уже в зимнее трансферное окно. Как сообщает L’Equipe, бельгиец планирует завершить сезон 2022/2023 в Мадриде, а уже затем перебираться в другой клуб.

Напомним, что Эден Азар переходил в «Реал» летом 2019 года, будучи настоящей звездой по итогам периода в «Челси». Тем не менее, в Мадриде Азар так и не заиграл, чему способствовали частые травмы.