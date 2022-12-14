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​Азар не готов уходить из «Реала» зимой

14 Декабря 2022 • 17:45 Комментировать (2)

Эден Азар завершил карьеру в сборной Бельгии и теперь сосредоточится на своих выступлениях на клубном уровне. Вингер, которому в январе исполнится 32 года, настроен перебраться в один из клубов МЛС и попробовать там возродить свою карьеру после неудачного периода в «Реале».

Тем не менее, Эден Азар не готов уходить из «Реала» уже в зимнее трансферное окно. Как сообщает L’Equipe, бельгиец планирует завершить сезон 2022/2023 в Мадриде, а уже затем перебираться в другой клуб.

Напомним, что Эден Азар переходил в «Реал» летом 2019 года, будучи настоящей звездой по итогам периода в «Челси». Тем не менее, в Мадриде Азар так и не заиграл, чему способствовали частые травмы.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Эден Азар Трансферы футбола - зима 2023
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Комментарии (2)
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Alex1972
14 Декабря 2022 в 18:29
Боится пузо отморозить по пути в МЛС... Ох..
ARTUR
14 Декабря 2022 в 18:02
ну конечно , куда ж он пойдет та , босиком да по снегу..чувырло это бесполезное
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