​Хакими готов пойти на сокращение зарплаты ради «Реала»

Защитник Ашраф Хакими, который в настоящий момент блистает в сборной Марокко на чемпионате мира, хотел бы вернуться в «Реал». Как сообщает Relevo, ради возвращения в стан «сливочных» Хакими был бы готов пойти на сокращение заработной платы.

Напомним, что Ашраф Хакими прошёл через молодёжные команды «Реала». За первую команду «сливочных» марокканец провёл лишь 17 матчей, в которых забил два гола и отдал один результативный пас на партнёра.

В настоящий момент 24-летний Ашраф Хакими играет за «ПСЖ». Ранее марокканский футболист защищал цвета миланского «Интера» и дортмундской «Боруссии».