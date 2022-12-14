В «Барселоне» ожидают, что Бускетс останется хотя бы до конца сезона

Руководство каталонской «Барселоны» ожидает, что полузащитник Серхио Бускетс останется в команде хотя бы до конца нынешнего сезона, пока его контракт окончательно не подойдёт к концу. Об этом утверждает журналист Фабрицио Романо в социальных сетях.

По сведениям источника, вопреки недавним слухам, Бускетс вряд ли покинет «Барселону» в январское трансферное окно. Клуб не планирует отпускать хавбека зимой.

В ближайшее время Бускетсу предстоит принять решение по своему будущему. «Барселона» хочет оставить футболиста до конца сезона-2023/24, но у игрока также есть вариант с «Интером» Майами.