Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
1/2 финала
Аргентина Аргентина 3
Хорватия Хорватия 0
1/2 финала
Франция Франция
Марокко Марокко
Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» совершит один крупный трансфер следующим летом, главная цель – хавбек «Реал Сосьедада»

14 Декабря 2022 • 11:49 Комментировать

Каталонская «Барселона» следующим летом планирует провернуть лишь один крупные трансфер. Если верить Mundo Deportivo, руководство направит все силы на сделку по полузащитнику «Реал Сосьедада» Мартина Субименди.

В нынешнем сезоне на счету хавбека один гол и две результативные передачи в чемпионате Испании. 23-летний футболист очень нравится руководству «сине-гранатовых».

Помимо Субименди, «Барселона» следующим летом наверняка попытается подписать нескольких свободных агентов. Ранее клуб связывали с Илкаем Гюндоганом, Юссуфа Мукоко, Н’Голо Канте и многими другими игроками, чьи контракты с нынешними клубами заканчиваются в конце сезона.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Реал Сосьедад Мартин Субименди
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 14 Декабря
11:49 · Испания. Ла Лига
«Барселона» совершит один крупный трансфер следующим летом, главная цель – хавбек «Реал Сосьедада»
11:30 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Отец Хакими: «Ашраф в своё время мог стать игроком «Атлетико», но мы отказались ради «Реала»
10:48 · Италия. Серия А
Романо: «Перес в 2018 году пообещал Модричу, что отпустит его в «Интер»
09:13 · Россия. Премьер-лига
Ари: «Акинфеев заиграл бы в «Манчестер Юнайтед», «Реале», «ПСЖ» или «Барселоне»
08:51 · Чемпионат мира 2022 по футболу
«Лестер» готовит предложение «Анже» по Унахи, в игроке заинтересованы «Севилья» и «Барселона»
13 Декабря
20:52 · Англия. Премьер-лига
«Атлетико» нашёл замену Симеоне в АПЛ
19:15 · Италия. Серия А
​Представители Депая контактируют с «Ромой»
18:55 · Испания. Ла Лига
​Бельерин завершит сезон в «Барселоне»
17:59 · Испания. Ла Лига
​Суд оправдал Неймара
16:24 · Испания. Ла Лига
Бускетс попросил «Барселону» отпустить его в январе
15:34 · Испания. Ла Лига
Новый тренер сборной Испании рассчитывает на Бускетса в будущем
15:06 · Испания. Ла Лига
Энрике: «Я бы взял Пике с собой воевать»
14:45 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» хочет зимой купить полузащитника сборной Португалии
13:18 · Чемпионат мира 2022 по футболу
«Реал» не намерен платить за Гвардиола столько же, сколько «Челси» и «Манчестер Сити»
12:37 · Англия. Премьер-лига
Пети: «Был бы рад видеть Фелиша в «Арсенале» или «Челси»
Все новости
Рекомендуем