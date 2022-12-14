«Барселона» совершит один крупный трансфер следующим летом, главная цель – хавбек «Реал Сосьедада»

Каталонская «Барселона» следующим летом планирует провернуть лишь один крупные трансфер. Если верить Mundo Deportivo, руководство направит все силы на сделку по полузащитнику «Реал Сосьедада» Мартина Субименди.

В нынешнем сезоне на счету хавбека один гол и две результативные передачи в чемпионате Испании. 23-летний футболист очень нравится руководству «сине-гранатовых».

Помимо Субименди, «Барселона» следующим летом наверняка попытается подписать нескольких свободных агентов. Ранее клуб связывали с Илкаем Гюндоганом, Юссуфа Мукоко, Н’Голо Канте и многими другими игроками, чьи контракты с нынешними клубами заканчиваются в конце сезона.