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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Бельерин завершит сезон в «Барселоне»

13 Декабря 2022 • 18:55 Комментировать

В последние недели защитника Эктора Бельерина, получающего мало игрового времени в «Барселоне», слухи связывали с несколькими клубами, в частности с «Ромой». Впрочем, сезон 2022/2023 27-летний испанец завершит на «Камп Ноу». Об этом сообщает Relevo со ссылкой на известного инсайдера Фабрицио Романо.

Эктор Бельерин в нынешнем сезоне принял участие только в пяти матчах «Барселоны». Действующий контракт защитника рассчитан до средины следующего года, то есть летом Бельерин может обрести статус свободного агента.  

Добавим, что эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают Эктора Бельерина в 15 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Эктор Бельерин
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