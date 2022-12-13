Бускетс попросил «Барселону» отпустить его в январе

Полузащитник каталонской «Барселоны» Серхио Бускетс попросил руководство своего клуба отпустить его в январе. Об этом сообщает журналист Хосе Альварес Айа в социальных сетях.

Напомним, Бускетс в конце нынешнего сезона может стать свободным агентом, если не продлит свой истекающий контракт с командой Хави Эрнандеса. Тем не менее, если верить источнику, Серхио хочет сменить клубную прописку уже в январе.

Ранее сообщалось, что следующим этапом карьеры Бускетса должен стать переезд в МЛС, где в услугах футболиста были заинтересованы многие клубы.

Напомним, Бускетс выступает за «Барселону» с 2008 года и с тех пор выиграл с клубом три Лиги чемпионов.