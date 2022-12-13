Новый тренер сборной Испании рассчитывает на Бускетса в будущем

Новый тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте не хочет, чтобы 34-летний полузащитник Серхио Бускетс заканчивал международную карьеру. По информации от Mundo Deportivo, новый наставник «красной фурии» рассчитывает на ветерана в будущем.

Напомним, ранее испанское издание Relevo сообщило, что Бускетс в данный момент всерьёз задумывается о завершении карьеры в сборной Испании. Тем не менее, новый тренер видит полузащитника очень важной частью команды в ближайшем будущем.

Луис де ла Фуэнте лишь недавно возглавил сборную Испании после вылета команды с чемпионата мира на стадии ⅛ финала. Ранее пост тренера «красной фурии» занимал Луис Энрике.