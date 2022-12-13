Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
1/2 финала
Аргентина Аргентина
Хорватия Хорватия
1/2 финала
Франция Франция
Марокко Марокко
Чемпионат Испании. Ла Лига

Новый тренер сборной Испании рассчитывает на Бускетса в будущем

13 Декабря 2022 • 15:34 Комментировать

Новый тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте не хочет, чтобы 34-летний полузащитник Серхио Бускетс заканчивал международную карьеру. По информации от Mundo Deportivo, новый наставник «красной фурии» рассчитывает на ветерана в будущем.

Напомним, ранее испанское издание Relevo сообщило, что Бускетс в данный момент всерьёз задумывается о завершении карьеры в сборной Испании. Тем не менее, новый тренер видит полузащитника очень важной частью команды в ближайшем будущем.

Луис де ла Фуэнте лишь недавно возглавил сборную Испании после вылета команды с чемпионата мира на стадии ⅛ финала. Ранее пост тренера «красной фурии» занимал Луис Энрике.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Сборная Испании Серхио Бускетс Луис де ла Фуэнте
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 13 Декабря
15:34 · Испания. Ла Лига
Новый тренер сборной Испании рассчитывает на Бускетса в будущем
15:06 · Испания. Ла Лига
Энрике: «Я бы взял Пике с собой воевать»
14:45 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» хочет зимой купить полузащитника сборной Португалии
13:18 · Чемпионат мира 2022 по футболу
«Реал» не намерен платить за Гвардиола столько же, сколько «Челси» и «Манчестер Сити»
12:37 · Англия. Премьер-лига
Пети: «Был бы рад видеть Фелиша в «Арсенале» или «Челси»
11:39 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» собирается возродить интерес к Феррану Торресу
10:23 · Испания. Ла Лига
Энрике рассказал, ведёт ли переговоры с «Атлетико»
01:41 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Луис Энрике назвал игрока, который удивил его больше всех на ЧМ-2022
01:20 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Энрике ответил, где хочет работать после сборной Испании 1
01:08 · Испания. Ла Лига
«Барселона» вновь нацелилась на Месси слухи
12 Декабря
22:57 · Англия. Премьер-лига
Романо: «Ливерпуль» сделает всё, чтобы история с Тчуамени не повторилась в случае с Беллингемом»
21:23 · Англия. Премьер-лига
«Реал» окончательно отказался от планов по приобретению Холанна слухи
18:59 · Англия. Премьер-лига
​Фелиш не перейдёт в «Астон Виллу» из-за её низкого статуса
18:44 · Англия. Премьер-лига
​«Реал» отказался от подписания Гюндогана
17:46 · Испания. Ла Лига
​«Реал» нашёл альтернативу Беллингему в сборной Аргентины
Все новости
Рекомендуем