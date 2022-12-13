Анчелотти принял решение по своему будущему в «Реале»

Итальянский специалист Карло Анчелотти определился со своим будущим. 63-летний тренер намерен полностью отработать трудовой договор с мадридским «Реалом», после чего может рассмотреть предложения от других работодателей. Действующий контракт между сторонами рассчитан до лета 2024 года.

Напомним, на днях появилась информация, что Анчелотти может возглавить сборную Бразилии. Южноамериканская команда осталась без рулевого после отставки Тите. Под руководством этого наставника «селесао» провалились на чемпионате мира – 2022, проиграв в четвертьфинале команде Хорватии.