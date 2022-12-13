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Чемпионат Испании. Ла Лига

Энрике рассказал, ведёт ли переговоры с «Атлетико»

13 Декабря 2022 • 10:23 Комментировать

Известный специалист Луис Энрике, недавно покинувший пост главного тренера национальной команды Испании, высказался о возможной работе в мадридском «Атлетико». Ранее СМИ сообщали, что он может сменить у руля команды аргентинца Диего Симеоне.

«Работать в «Атлетико»? Клуб должен сделать мне предложение. Пока же я не получал никаких запросов», - поведал специалист в разговоре с Ибаи Льяносом.

Напомним, что сборная Испании провально выступила на чемпионате мира в Катаре. «Красная фурия» под руководством Энрике вылетела на стадии 1/8 финала мундиаля, сенсационно проиграв команде Марокко в серии послематчевых пенальти.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Луис Энрике
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