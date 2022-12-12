​«Реал» нашёл альтернативу Беллингему в сборной Аргентины

В «Реале» понимают, что подписать Джуда Беллингема клубу будет сложно. Фаворитом в гонке за англичанином считается «Ливерпуль», да и финансовая сторона вопроса определённо отпугивает «сливочных».

По данным O Jogo, в качестве альтернативного варианта «Реал» определил полузащитника сборной Аргентины Энцо Фернандеса. В Мадриде считают, что 21-летний футболист укрепит их среднюю линию, что важно, ведь Лука Модрич и Тони Кроос постепенно выходят на закат карьеры.

Энцо Фернандес выступает за «Бенфику». Портал transfermarkt оценивает футболиста в 35 миллионов евро. Впрочем, после чемпионата мира оценочная стоимость Фернандеса наверняка вырастет.