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​«Реал» нашёл альтернативу Беллингему в сборной Аргентины

12 Декабря 2022 • 17:46 Комментировать

В «Реале» понимают, что подписать Джуда Беллингема клубу будет сложно. Фаворитом в гонке за англичанином считается «Ливерпуль», да и финансовая сторона вопроса определённо отпугивает «сливочных».

По данным O Jogo, в качестве альтернативного варианта «Реал» определил полузащитника сборной Аргентины Энцо Фернандеса. В Мадриде считают, что 21-летний футболист укрепит их среднюю линию, что важно, ведь Лука Модрич и Тони Кроос постепенно выходят на закат карьеры.

Энцо Фернандес выступает за «Бенфику». Портал transfermarkt оценивает футболиста в 35 миллионов евро. Впрочем, после чемпионата мира оценочная стоимость Фернандеса наверняка вырастет.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Бенфика Энцо Фернандес трансферы футбола - лето 2023 Джуд Беллингем
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