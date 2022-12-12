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Чемпионат Испании. Ла Лига

​«Барселона» следит за игроком сборной Хорватии

12 Декабря 2022 • 15:31 Комментировать

«Барселона» рассчитывает усилить правый фланг обороны. В поле зрения каталонского клуба находится не только Дензел Дюмфрис, но и Йосип Юранович. Как сообщает Fichajes, «сине-гранатовые» внимательно следят за 27-летним футболистом, хорошо выступающим за сборную Хорватии на чемпионате мира.

На клубном уровне Йосип Юранович выступает за «Селтик», проводя в Шотландии уже второй сезон. За «бело-зелёных» хорватский защитник провёл 50 матчей, в которых забил 6 голов и отдал 3 результативных паса.

Эксперты портала transfermarkt оценивают Йосипа Юрановича в 6,5 миллиона евро.

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Барселона Селтик Йосип Юранович трансферы футбола - лето 2023
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