​«Барселона» следит за игроком сборной Хорватии

«Барселона» рассчитывает усилить правый фланг обороны. В поле зрения каталонского клуба находится не только Дензел Дюмфрис, но и Йосип Юранович. Как сообщает Fichajes, «сине-гранатовые» внимательно следят за 27-летним футболистом, хорошо выступающим за сборную Хорватии на чемпионате мира.

На клубном уровне Йосип Юранович выступает за «Селтик», проводя в Шотландии уже второй сезон. За «бело-зелёных» хорватский защитник провёл 50 матчей, в которых забил 6 голов и отдал 3 результативных паса.

Эксперты портала transfermarkt оценивают Йосипа Юрановича в 6,5 миллиона евро.