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Бускетс попросил у «Барселоны» время на принятие решения по своему будущему

12 Декабря 2022 • 12:39 Комментировать

Полузащитник каталонской «Барселоны» Серхио Бускетс всё еще может продлить свой контракт, который истекает в конце этого сезона. По информации от Mundo Deportivo, хавбек попросил у руководства несколько дней на раздумья, чтобы принять решение по поводу своего будущего.

По версии источника, Бускетс ранее уведомил клуб, что совершенно точно хочет уйти в конце сезона и продолжить карьеру в МЛС. Тем не менее, в последнее время Серхио задумался над тем, чтобы остаться и продлить соглашение с «сине-гранатовыми».

Напомним, 34-летний Бускетс является одним из самых высокооплачиваемых футболистов «Барселоны», поэтому руководство просит его пойти на понижение зарплаты.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Серхио Бускетс
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