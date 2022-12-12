Бускетс попросил у «Барселоны» время на принятие решения по своему будущему

Полузащитник каталонской «Барселоны» Серхио Бускетс всё еще может продлить свой контракт, который истекает в конце этого сезона. По информации от Mundo Deportivo, хавбек попросил у руководства несколько дней на раздумья, чтобы принять решение по поводу своего будущего.

По версии источника, Бускетс ранее уведомил клуб, что совершенно точно хочет уйти в конце сезона и продолжить карьеру в МЛС. Тем не менее, в последнее время Серхио задумался над тем, чтобы остаться и продлить соглашение с «сине-гранатовыми».

Напомним, 34-летний Бускетс является одним из самых высокооплачиваемых футболистов «Барселоны», поэтому руководство просит его пойти на понижение зарплаты.