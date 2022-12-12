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Чемпионат Испании. Ла Лига

Азар готов рассматривать предложения из МЛС

12 Декабря 2022 • 00:58 Комментировать

Бельгийский нападающий мадридского «Реала» Эден Азар готов к уходу из клуба, в котором ему так и не удалось заиграть. С приходом в команду итальянского специалиста Карло Анчелотти Азар плотно сел на скамейку запасных. Положительной динамики для него не наблюдается, а держать его подолгу на скамейке не заинтересовано руководство клуба.

Как сообщает испанское издание El Mundo Deportivo, Азар готов покинуть команду в конце сезона и уже начал рассматривать предложения. В том числе из американской серии МЛС, в которой уже выступает его бывший одноклубник и сотоварищ по скамейке запасных Гарет Бэйл. 

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Эден Азар Трансферы футбола - зима 2023
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