Азар готов рассматривать предложения из МЛС

Бельгийский нападающий мадридского «Реала» Эден Азар готов к уходу из клуба, в котором ему так и не удалось заиграть. С приходом в команду итальянского специалиста Карло Анчелотти Азар плотно сел на скамейку запасных. Положительной динамики для него не наблюдается, а держать его подолгу на скамейке не заинтересовано руководство клуба.

Как сообщает испанское издание El Mundo Deportivo, Азар готов покинуть команду в конце сезона и уже начал рассматривать предложения. В том числе из американской серии МЛС, в которой уже выступает его бывший одноклубник и сотоварищ по скамейке запасных Гарет Бэйл.