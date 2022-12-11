​Эндрик подпишет контракт с «Реалом» только на 3 года – всё из-за возраста

«Реал» уже договорился о переходе в свои ряды талантливого бразильского нападающего Эндрика, ныне выступающего за «Палмейрас». Как сообщает в социальных сетях известный инсайдер Николо Скира, «сливочные» заплатят за игрока 60 миллионов евро (включая бонусы).

Эндрик станет игроком «Реала» в 2024 году, когда ему исполнится 18 лет. Он уже сейчас подпишет контракт, но контракт этот будет рассчитан только до 2025 года. Дело в том, что будучи несовершеннолетним, бразилец не может подписать более длительный трудовой договор. Впрочем, потом соглашение будет продлено ещё на 5 лет.

Сейчас Эндрику 16 лет.