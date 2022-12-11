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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Агент Фелиша общается со многими клубами

11 Декабря 2022 • 17:51 Комментировать

Известный инсайдер Фабрицио Романо поделился информацией о будущем нападающего Жоау Фелиша. 23-летний португалец открыт для нового вызова в своей карьере и готов покинуть «Атлетико» уже в январе. При этом мадридский клуб будет пытаться выручить за Фелиша более 100 миллионов евро.

Отмечается, что Жорже Мендеш, агент Жоау Фелиша, уже контактирует со многими клубами, обсуждая потенциальный трансфер.

Летом 2019 года за Жоау Фелиша «Атлетико» заплатил более 125 миллионов евро. Впрочем, португалец не оправдал ожиданий. В стане «матрасников» уже допускали продажу форварда.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Жорже Мендеш Жоау Фелиш Трансферы футбола - зима 2023
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