Хави хочет сохранить Бускетса в составе «Барселоны»

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс всё ещё не принял решение о своём будущем.

По сведениям Diario Sport, хавбек должен определиться в ближайшее время. Отмечается, что главный тренер каталонского клуба Хави Эрнандес хочет сохранить игрока, но есть одна проблема — если Бускетс захочет продолжить карьеру в «Барселоне», то ему придется согласиться на сокращение заработной платы в два раза.

В этом сезоне 34-летний футболист принял участие в 16 матчах во всех турнирах и записал в свой актив одну результативную передачу. Трудовое соглашение Бускетса с «Барселоной» истекает летом 2023 года.