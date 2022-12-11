«Барселона» продолжает работать над продлением контракта с Алехандро Бальде – действующий договор связывает игрока с каталонским клубом до конца сезона 2023/2024. По данным испанского издания Sport, «сине-гранатовые» почти договорились с Бальде об условиях нового соглашения с серьёзным повышением оклада. Впрочем, «Барселона» столкнулась с трудностями из-за ограничений по зарплате. В каталонском клубе попросили окружение Бальде набраться терпения.

За первую команду «Барселоны» 19-летний Алехандро Бальде успел провести 23 матча. В них футболист записал на свой счёт три голевых паса.

На текущий момент «Барселона» лидирует в чемпионате Испании.