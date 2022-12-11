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Чемпионат Испании. Ла Лига

​У «Барселоны» возникла проблема с контрактом Бальде слухи

11 Декабря 2022 • 13:49 Комментировать

«Барселона» продолжает работать над продлением контракта с Алехандро Бальде – действующий договор связывает игрока с каталонским клубом до конца сезона 2023/2024. По данным испанского издания Sport, «сине-гранатовые» почти договорились с Бальде об условиях нового соглашения с серьёзным повышением оклада. Впрочем, «Барселона» столкнулась с трудностями из-за ограничений по зарплате. В каталонском клубе попросили окружение Бальде набраться терпения.

За первую команду «Барселоны» 19-летний Алехандро Бальде успел провести 23 матча. В них футболист записал на свой счёт три голевых паса.

На текущий момент «Барселона» лидирует в чемпионате Испании.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Алехандро Бальде
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