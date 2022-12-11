Иско хочет уйти из «Севильи»

Пребывание полузащитника Иско в «Севилье» может быть непродолжительным. Как информирует Relevo, стороны собираются расторгнуть сотрудничество из-за конфликта футболиста со спортивным директором Мончи. Функционер крайне недоволен игрой хавбека в этом сезоне.

Сам Иско также хотел бы сменить клубную прописку, поскольку не хочет участвовать в борьбе за выживание. Кроме того, он недоволен тем, что руководство клуба отправило в отставку Хулена Лопетеги.

Полузащитник перешел в «Севилью» из «Реала» летом уходящего года. Он принял участие в 19 поединках, отметившись забитым мячом и голевой передачей.