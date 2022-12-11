Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
1/2 финала
Аргентина Аргентина
Хорватия Хорватия
1/2 финала
Франция Франция
Марокко Марокко
Чемпионат Испании. Ла Лига

​«Реал» положил глаз на одного из героев ЧМ-2022

11 Декабря 2022 • 11:22 Комментировать

Сборная Марокко уже стала главным открытием чемпионата мира – 2022. Одним из героев «атласских львов» стал голкипер Яссин Буну, который отметился рядом прекрасных выступлений. Как сообщает Defensa Central, возможность трансфер марокканского футболиста рассматривает «Реал».

На клубном уровне 31-летний Яссин Буну представляет «Севилью». В 120 матчах за этот клуб вратарь пропустил 109 голов.  

Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают Яссина Буну в 15 миллионов евро.

Напомним, что сборная Марокко пробилась в полуфинал чемпионата мира, где сыграет против Франции.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Севилья Сборная Марокко Яссин Буну Трансферы футбола - зима 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 11 Декабря
11:22 · Испания. Ла Лига
​«Реал» положил глаз на одного из героев ЧМ-2022
11:07 · Англия. Премьер-лига
«ПСЖ» хочет перехватить у «Барселоны» звёздного француза
10 Декабря
23:53 · Италия. Серия А
Эден Азар может оказаться в итальянском топ-клубе слухи
23:25 · Испания. Ла Лига
Коке нравится идея приглашения Луиса Энрике в «Атлетико»
23:01 · Испания. Ла Лига
В «Барселоне» рассчитывают как можно скорее продлить контракт Дембеле
19:32 · Испания. Ла Лига
Бензема приступил к тренировкам
18:01 · Англия. Премьер-лига
​«Барселона» нацелилась на защитника «Манчестер Юнайтед» слухи
16:20 · Англия. Премьер-лига
«Челси», «ПСЖ» и «Барселона» до последнего пытались заполучить Эндрика
15:40 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Винисиус зол на Тите за то, что тренер заменил его во втором тайме 1
14:03 · Англия. Премьер-лига
Канте летом предпочитает перейти в «Барселону»
13:43 · Испания. Ла Лига
Бальде ведёт продвинутые переговоры с «Барселоной» по новому контракту
12:59 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Ловро Майер: «Реал»? Не спрашивайте меня об этом, я сосредоточен на чемпионате мира»
00:13 · Испания. Ла Лига
Азар определился с предпочтительным вариантом продолжения карьеры слухи
09 Декабря
22:58 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» может заменить Жезуса нападающим «Барселоны» 1
20:24 · Германия. Бундеслига
Игрок сборной Бельгии хочет перейти в «Барселону»
Все новости
Рекомендуем