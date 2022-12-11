​«Реал» положил глаз на одного из героев ЧМ-2022

Сборная Марокко уже стала главным открытием чемпионата мира – 2022. Одним из героев «атласских львов» стал голкипер Яссин Буну, который отметился рядом прекрасных выступлений. Как сообщает Defensa Central, возможность трансфер марокканского футболиста рассматривает «Реал».

На клубном уровне 31-летний Яссин Буну представляет «Севилью». В 120 матчах за этот клуб вратарь пропустил 109 голов.

Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают Яссина Буну в 15 миллионов евро.

Напомним, что сборная Марокко пробилась в полуфинал чемпионата мира, где сыграет против Франции.