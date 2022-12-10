Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
1/2 финала
Аргентина Аргентина
Хорватия Хорватия
1/2 финала
Франция Франция
Марокко Марокко
Чемпионат Испании. Ла Лига

Коке нравится идея приглашения Луиса Энрике в «Атлетико»

10 Декабря 2022 • 23:25 Комментировать

Одним из тренеров, под которыми закачалось их кресло, является Диего Симеоне - он работает с «Атлетико» уже десять лет, однако в последнее время все чаще и чаще говорят о том, что Симеоне исчерпал себя и стал слишком предсказуемым.

В качестве возможной смены для Симеоне называют Луиса Энрике, покинувшего должность наставника испанской сборной. Полузащитник «Атлетико» Коке приветствует подобный расклад, ему нравится Луис Энрике:

- Он мне очень нравится, как личность, и как профессионал также. Я думаю, что он достаточно способен для любой команды в нашем чемпионате, - цитирует слова Коке AS. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Диего Симеоне Коке
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
10 Декабря
23:53 · Италия. Серия А
Эден Азар может оказаться в итальянском топ-клубе слухи
23:25 · Испания. Ла Лига
Коке нравится идея приглашения Луиса Энрике в «Атлетико»
23:01 · Испания. Ла Лига
В «Барселоне» рассчитывают как можно скорее продлить контракт Дембеле
19:32 · Испания. Ла Лига
Бензема приступил к тренировкам
18:01 · Англия. Премьер-лига
​«Барселона» нацелилась на защитника «Манчестер Юнайтед» слухи
16:20 · Англия. Премьер-лига
«Челси», «ПСЖ» и «Барселона» до последнего пытались заполучить Эндрика
15:40 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Винисиус зол на Тите за то, что тренер заменил его во втором тайме 1
14:03 · Англия. Премьер-лига
Канте летом предпочитает перейти в «Барселону»
13:43 · Испания. Ла Лига
Бальде ведёт продвинутые переговоры с «Барселоной» по новому контракту
12:59 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Ловро Майер: «Реал»? Не спрашивайте меня об этом, я сосредоточен на чемпионате мира»
00:13 · Испания. Ла Лига
Азар определился с предпочтительным вариантом продолжения карьеры слухи
09 Декабря
22:58 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» может заменить Жезуса нападающим «Барселоны» 1
20:24 · Германия. Бундеслига
Игрок сборной Бельгии хочет перейти в «Барселону»
17:26 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Фелиш отреагировал на сравнения с Кака
16:10 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Араухо: «К сожалению, я так и не сыграл на чемпионате мира»
Все новости
Рекомендуем