Коке нравится идея приглашения Луиса Энрике в «Атлетико»

Одним из тренеров, под которыми закачалось их кресло, является Диего Симеоне - он работает с «Атлетико» уже десять лет, однако в последнее время все чаще и чаще говорят о том, что Симеоне исчерпал себя и стал слишком предсказуемым.

В качестве возможной смены для Симеоне называют Луиса Энрике, покинувшего должность наставника испанской сборной. Полузащитник «Атлетико» Коке приветствует подобный расклад, ему нравится Луис Энрике:

- Он мне очень нравится, как личность, и как профессионал также. Я думаю, что он достаточно способен для любой команды в нашем чемпионате, - цитирует слова Коке AS.