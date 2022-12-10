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Чемпионат Испании. Ла Лига

Бальде ведёт продвинутые переговоры с «Барселоной» по новому контракту

10 Декабря 2022 • 13:43 Комментировать

Каталонская «Барселона» ведёт продвинутые переговоры со своим защитником Алехандро Бальде по новому контракту. Если верить изданию Mundo Deportivo, в клубе нет никаких опасений насчёт того, что игрок уйдёт в конце сезона в статусе свободного агента.

Напомним, что сам Бальде ранее заявил о намерении остаться в «Барселоне» и подписать с командой новое соглашение. Также футболист говорил, что его радует доверие со стороны главного тренера Хави Эрнандеса.

На этом чемпионате мира Бальде выступал за сборную Испании, но «красная фурия» вылетела с турнира на стадии ⅛ финала, проиграв в серии пенальти Марокко.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Алехандро Бальде
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