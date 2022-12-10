Вингер мадридского «Реала» Эден Азар готов расстаться с европейским футболом.

Ранее бельгиец признавался, что не рассматривает возможность ухода в январе, но согласится сменить клуб летом, если его об этом попросит руководство «Реала». По информации журналиста Санти Ауна, Азара интересует перспектива продолжения карьеры в МЛС. 31-летний футболист готов на переход по окончании сезона, если получит достойное предложение.

Эден Азар объявил об уходе из сборной Бельгии после вылета команды с чемпионата мира в Катаре на групповой стадии. Контракт игрока с «Реалом» рассчитан до 2024 года.