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Чемпионат Испании. Ла Лига

Азар определился с предпочтительным вариантом продолжения карьеры слухи

10 Декабря 2022 • 00:13 Комментировать
Вальядолид
...
Реал Мадрид
1 6.10 X 4.50 2 1.50
31.12 17:00

Вингер мадридского «Реала» Эден Азар готов расстаться с европейским футболом.

Ранее бельгиец признавался, что не рассматривает возможность ухода в январе, но согласится сменить клуб летом, если его об этом попросит руководство «Реала». По информации журналиста Санти Ауна, Азара интересует перспектива продолжения карьеры в МЛС. 31-летний футболист готов на переход по окончании сезона, если получит достойное предложение.

Эден Азар объявил об уходе из сборной Бельгии после вылета команды с чемпионата мира в Катаре на групповой стадии. Контракт игрока с «Реалом» рассчитан до 2024 года.

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Реал Мадрид Сборная Бельгии Эден Азар МЛС трансферы футбола - лето 2023
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ВАЛЬЯДОЛИД РЕАЛ МАДРИД
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