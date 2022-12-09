Спортивный директор «Барселоны» Кройф: «Дембеле всегда говорил, что хочет остаться»

Спортивный директор каталонской «Барселоны» Йорди Кройф очень рад тому, что летом команде удалось подписать новый контракт с полузащитником Усманом Дембеле.

«Дембеле всегда говорил, что хочет остаться. Он действовал очень уважительно. В конечном итоге, мы счастливы тем, что Усман продолжает играть за команду», – цитирует Кройфа журналист Фабрицио Романо.

Напомним, ранее появились слухи, согласно которым «Барселона» хочет продлить контракт с Дембеле. Летом стороны подписали краткосрочное соглашение, которое истекает в конце следующего сезона. Руководство «сине-гранатовых» осталось под впечатлением от игры Усмана на старте сезона, поэтому хочет оставить его на долгие годы.